Elections législatives en Finlande : Sanna Marin reconnaît sa défaite, la droite victorieuse, talonnée par l'extrême-droite

Installé depuis plus de 20 ans dans la vie politique finlandaise, le Parti des Finlandais n'est jamais arrivé en tête jusqu'ici. Très offensive sur les réseaux sociaux, la formation arrive en tête des intentions de vote des jeunes.

Les hommes sont surreprésentés dans l'électorat de droite, tandis que les femmes votent davantage à gauche et pour Mme Marin.

Plus jeune cheffe du gouvernement au monde lors de son arrivée au pouvoir fin 2019, elle a été saluée pour sa bonne gestion de la pandémie de Covid-19 et du processus d'adhésion à l'Otan, et pour ses prises de position contre la Russie voisine, qui ont fait d'elle une figure à l'étranger.

"Elle nous a rendu fiers, avant les gens se moquaient de nous, on était un parti de la vieille école", confie Mo Shimer, un militant du SDP de 26 ans.

Mais beaucoup ne la portent pas dans leur coeur, soulignent les analystes.

"Bien qu'exceptionnellement populaire, elle suscite aussi de l'opposition et le clivage politique s'est creusé", note Juho Rahkonen, politologue à l'institut E2.

L'économie est l'angle d'attaque principal de l'opposition, qui dénonce notamment la hausse de la dette publique.

"J'ai senti que je devais venir voter parce que le temps de la 'rock star' Marin est compté, elle n'a rien fait de bon", affirme Antti Piispanen, un commercial de 30 ans.

"Je pense que le parti nationaliste d'extrême-droite va probablement gagner (...) malheureusement, donc je fais mon devoir pour les arrêter", confie Markus Hällsten, un électeur de 31 ans.

La formation d'un gouvernement prend traditionnellement plusieurs semaines, voire des mois. Mme Marin devrait donc a minima assurer l'intérim la semaine prochaine lorsque la Finlande va officiellement adhérer à l'Otan.