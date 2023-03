Elections législatives au Kazakhstan sur fond de timide ouverture démocratique

Le seuil pour entrer à la Majilis a été abaissé à 5% et un quota de 30% pour les femmes, les jeunes et les personnes souffrant de handicap a été introduit. Ces changements ont quelque peu ravivé le paysage politique ankylosé de cette ex-république soviétique frontalière de la Russie et de la Chine, encore marquée par les émeutes meurtrières de janvier 2022.

Sous la précédente législature, seuls trois partis étaient représentés. Tous soutenaient le président Kassym-Jomart Tokaïev, facilement réélu avec plus de 80% des voix en novembre lors d’un scrutin sans réelle concurrence. "Le système électoral a changé et donne l’impression du choix. Mais en réalité, le président et son administration gardent entre leurs mains le décompte des voix", tempère le politologue Dimach Aljanov.