Elections législatives au Danemark : pas de majorité, le centre en arbitre

Le bloc de gauche de la Première ministre sociale-démocrate danoise Mette Frederiksen ressort en tête mardi des élections législatives, mais sans majorité face à un bloc regroupant la droite et l'extrême droite, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

Le centre, avec 16 ou 17 sièges sur les 179 que compte le Parlement danois, apparaît comme arbitre entre la gauche (85 ou 86 sièges) et la droite et l'extrême-droite (73 ou 74 sièges) d'après les sondages publiés à la fermeture des bureaux de vote par les télévisions publiques DR et TV2.

Ce scénario laisse ouvert plusieurs hypothèses pour la suite, dont une reconduction de Mme Frederiksen ou un nouveau Premier ministre centriste voire de droite.

Mais les voix du nouveau parti centriste des Modérés de l'ancien Premier ministre libéral Lars Løkke Rasmussen se retrouvent en position décisive pour apporter les voix nécessaires à un futur gouvernement.