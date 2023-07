Élections législatives anticipées : l’Espagne va-t-elle changer de cap ?

Le scrutin suscite un intérêt inhabituel à l’étranger en raison de la possible arrivée au pouvoir d’une alliance entre la droite conservatrice et le parti d’extrême droite Vox, dont le soutien pourrait être indispensable au PP pour former un gouvernement. Un tel scénario marquerait le retour au pouvoir de l’extrême droite en Espagne pour la première fois depuis la fin de la dictature franquiste, il y a près d’un demi-siècle (1975).

Après avoir voté à Madrid, le chef de Vox, Santiago Abascal, s’est dit convaincu que les élections "permettront un changement de cap en Espagne".