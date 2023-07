Élections législatives anticipées en Espagne : le rôle fondamental des influenceurs d’extrême droite dans la campagne.

Très présents sur Instagram, Tik Tok et Twitch, ceux qu’on appelle les "fatxatubers" (contraction de fasciste et youtubeur), ont joué un rôle fondamental dans cette campagne, estime le sociologue Iago Moreno, chercheur à l’Université de Cambridge.

"C’est un phénomène culturel incontournable pour comprendre le moment politique que vit l’Espagne. Ils parviennent à transformer des idées ultra-conservatrices comme la transphobie, l’islamophobie, le racisme ou l’antiféminisme en une pensée rebelle."

Ces vidéos qui manient la dérision et le second degré fonctionnent car elles reprennent les codes et le format du divertissement et des jeux vidéo. "Communiquer des idées via des pamphlets imprimés sur du papier dans une photocopieuse de l’université, ça n’a rien à voir avec la possibilité de toucher la jeunesse, en adoptant son langage, à travers la culture de Youtube et des streamers", analyse Iago Moreno, qui a répertorié une vingtaine de profils de "fatxatubers" dépassant les 100.000 abonnés sur Youtube en Espagne.