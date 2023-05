Élections législatives anticipées en Espagne : le pari risqué de Pedro Sanchez.

Les élections générales devaient avoir lieu à la fin de l’année. Ce sera finalement dans 53 jours. Pedro Sanchez est au pouvoir depuis 5 ans, il gouverne en coalition avec la gauche radicale, Podemos, et le soutien extérieur des formations basques et catalanes.

Mais sa popularité est en chute libre et dimanche il a reçu un véritable camouflet : la gauche a perdu cinq régions – dont Valence, les Iles Baléares ou l’Aragon – au profit des conservateurs. Plusieurs grandes villes passent également à droite comme Séville.

Au lieu d’attendre la fin de l’année, il a surpris tout le monde en annonçant des élections anticipées : "Même si les élections d’hier avaient une portée municipale et régionale, ce vote traduit un message qui va bien au-delà. Comme président du gouvernement et premier secrétaire du parti socialiste, j’assume donc personnellement ces résultats et je crois nécessaire d’y apporter une réponse et de soumettre notre mandat à la volonté populaire", a déclaré le Président du gouvernement espagnol.