Elections législatives anticipées en Espagne : l’avancée du parti d’extrême-droite Vox

"Il est plus que nécessaire que les gouvernements, que l’administration publique protègent et s’occupent de ces femmes et de leurs enfants." s’inquiète Irene Gil, la présidente de l’association de femmes Maria de Padilla. "Parce que les enfants souffrent de la même violence que leur mère. Ce genre de parti nie la violence de genre et ces femmes ne vont plus oser dénoncer ni tenter de sortir de ces problèmes et finir par risquer leurs vies et celles de leurs enfants."