Elections législatives à Chypre-Nord sur fond de crise économique

Quelque 204.000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour des législatives anticipées dans la République turque de Chypre-Nord (RTCN).

La chute de la livre turque, qui a vu sa valeur fondre de 44% face au dollar en 2021, s’est traduite dans la république autoproclamée sous perfusion turque par une spectaculaire flambée des prix, l’inflation ayant dépassé 46% sur un an en décembre.

Les Chypriotes-turcs doivent élire 50 députés dans six circonscriptions au scrutin proportionnel.

"La campagne électorale n’a pas suscité autant d’énergie et d’enthousiasme que lors des précédentes élections à Chypre-Nord, les citoyens étant surtout préoccupés par leur santé, leur sécurité et leurs conditions de vie", ont jugé les politologues Ahmet Sözen et Devrim Sahin dans une note publiée par le groupe de réflexion italien ISPI.

Lors de la présidentielle de 2020 en RTCN remportée de peu par le nationaliste Ersin Tatar, proche allié du président turc Recep Tayyip Erdogan, face au sortant Mustafa Akinci, partisan d’une réunification de l’île sous la forme d’un Etat fédéral, M. Erdogan avait été accusé d’ingérence.

Pour le scrutin de dimanche, "la Turquie n’aura pas besoin de jouer un rôle actif pour changer le cours de cette élection", jugent les deux politologues.