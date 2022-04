Elections : la Wallonie limite les dépenses des partis pour la publicité sur les réseaux sociaux

En vue des prochaines élections communales et provinciales qui seront organisées en octobre 2024, le gouvernement wallon a décidé de limiter les dépenses des partis pour leur publicité sur les réseaux sociaux à 50% des dépenses éligibles, a-t-il annoncé jeudi.

Cette décision - qui cible sans le dire le PTB, souvent pointé du doigt par la majorité régionale pour ses dépenses publicitaires liées aux réseaux sociaux - s'inscrit dans le cadre plus large d'un avant-décret visant à mettre en œuvre de nouvelles règles d'organisation des scrutins communaux et provinciaux au sud du pays, afin notamment de moderniser, de sécuriser et de simplifier les procédures électorales.