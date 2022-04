Elections françaises : c’est la BCE qui dirige la France

L’argent mal acquis ne profite jamais. Ceux qui pensent que ce proverbe n’est pas valable feraient mieux de réviser leur jugement.

Le retour à la normale de la Bourse de Paris, malgré le deuxième tour de l’élection présidentielle, les investisseurs ne semblent plus trop se préoccuper de savoir qui va gagner ce second tour. L’excellent commentateur boursier Marc Fiorentino nous en donne l’explication : "imaginez que la France soit une entreprise, une entreprise qui perd de l’argent, une entreprise surendettée, et une entreprise qui doit continuer à s’endetter pour payer les salaires. Et imaginez que vous ayez une banque qui soit votre seule créancière, une banque dont vous dépendez totalement pour la survie de votre entreprise. Question : qui est le vrai patron ? Vous ou la banque ?"