Elections européennes de 2024 : bientôt une loi réparatrice au fédéral pour sauver le vote des 16-17 ans

Une proposition de loi viendra prochainement à la Chambre des rangs du CD&V, parti de la ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden, en vue de réparer ce qui peut l’être, d’où le nom de "loi réparatrice", afin de répondre à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle mi-juillet à propos du droit de vote des 16-17 ans aux élections européennes. Un dossier sensible, complexe et symbolique pour le gouvernement fédéral.

Plus d’obligation de s’inscrire au préalable

La majorité voulait que les jeunes de 16-17 ans puissent voter aux élections européennes de juin 2024, mais moyennant une inscription préalable sur les listes d’électeurs. Cela concernait potentiellement 280.000 jeunes. Une loi en ce sens avait été votée le 1er juin 2022. Sauf que mi-juillet donc, la Cour constitutionnelle avait annulé l’obligation d’inscription préalable. Elle instituerait une discrimination, une différence de traitement par rapport aux autres électeurs.

Plus d’inscription préalable pour pouvoir voter mais dès lors, les jeunes n’étaient-ils pas soumis eux aussi à l’obligation de vote - comme le reste de la population ? La question est posée et le gouvernement doit chercher une réponse.

3 possibilités

Le gouvernement a trois possibilités. Soit revenir sur la promesse faite aux jeunes, ce qui se révèle politiquement difficile après s’être vanté de jouer les pionniers en Europe. Soit imposer le vote obligatoire aux 16-17 ans comme c’est le cas pour les 18 ans et plus aujourd’hui. Soit rappeler par une loi claire que le vote à l’Europe n’est que "facultatif" aujourd’hui, l’obligation du vote ne vaut en effet chez nous strictement que pour le fédéral et les Régions, on pourrait donc rendre facultatif le vote à l’Europe pour tous – de même que par exemple, au nord du pays, en Flandre, le vote aux communales a été déclaré "non obligatoire".

Du flou encore dans la solution

Quelle sera la voie choisie dans la loi réparatrice ? Malgré toutes nos demandes, le cabinet de l’Intérieur n’a pas souhaité nous éclairer sur la piste retenue. On supprimera bien l’obligation de s’enregistrer au préalable pour les 16-17 ans. Mais en même temps, le vote à l’Europe restera "non obligatoire" pour cette tranche d’âge. Et pour le reste ? Comment faire ? Pas de réponse. Le texte de compromis sera soumis prochainement au Conseil des ministres, avant son dépôt à la Chambre. Le temps presse d’ici juin 2024…