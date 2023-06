Elections européennes : comment voter à partir de 16 ans ?

Dans un an jour pour jour, le 9 juin 2024, se tiendront les élections législatives, régionales et européennes en Belgique. La grande nouveauté de ce scrutin est l'élargissement du droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans à l'échelon européen. La Belgique devient ainsi le quatrième pays de l’Union européenne - après Malte, l’Allemagne et l’Autriche - à l'autoriser. Environ 280.000 jeunes sont concernés.

Cinq conditions sont néanmoins nécessaires pour participer à cette élection en Belgique en tant que citoyen européen :

Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne.

Avoir une résidence principale dans une commune belge.

Ne pas être suspendu de ses droits électoraux par une décision judiciaire.

Avoir au moins 16 ans le jour de l’élection.

Être inscrit sur la liste des électeurs.

Ce dernier point est une condition propre aux jeunes de 16 et 17 ans, étant donné qu'ils ne sont pas automatiquement inscrits sur les listes d'électeurs, contrairement aux électeurs de 18 ans et plus pour qui le vote est obligatoire. Il leur est donc demandé de s'inscrire, s'il souhaitent prendre part au vote.

Cette inscription peut se faire de deux manières :

soit en ligne via inscription.elections.fgov.be, où il est possible de s’identifier au moyen de sa carte eID ou d’Itsme. La plateforme est d'ores-et-déjà ouverte et l'inscription est possible jusqu'au 1er avril 2024 .

via inscription.elections.fgov.be, où il est possible de s’identifier au moyen de sa carte eID ou d’Itsme. La plateforme est d'ores-et-déjà ouverte et l'inscription est possible . soit en se rendant à la maison communale et en complétant le formulaire C/1a, ou en envoyant celui-ci par courrier avec une copie de sa carte d’identité.

Une fois l'inscription actée, une convocation est envoyée et le vote devient obligatoire.

À noter que pour les autres élections (communales, provinciales, régionales, communautaires, législatives), l'âge légal du vote reste fixé à 18 ans