Elections et extrême droite en Italie : le racisme caché

La plupart refusent d’en parler. Certains estiment qu’on en parle trop, ou mal : non, disent-ils, cela ne montre en aucun cas que le racisme existe dans cette petite ville touristique, avec ses plages et son vieux quartier historique perché sur une colline. Peu osent avancer que cet acte montre que le racisme existe en Italie, et que l’indifférence tue. Une femme sud américaine nous explique cependant : "Les Italiens ne veulent pas en parler, parce que nous sommes une autre race, nous ne sommes pas Italiens. Moi, j’ai déjà ressenti le racisme".

"Affirmer que cet homicide est lié à la haine raciste, c’est instrumentaliser un fait dont nous n’aurions jamais pu imaginer un jour parler dans notre ville", déclarait dans la presse le maire de droite de Civitanova, Fabrizio Ciarapica.

"Je me suis souvent demandée si la victime était un Italien bien habillé, en veston cravate, elle aurait été sauvée. Je pense que oui, explique quant à elle Laura Boldrini, ex-présidente du Parlement italien et candidate pour la région de Toscane aux élections législatives. "Il faut garder à l’esprit que cela fait des années que la droite alimente le racisme ; parce qu’elle parle des migrants comme s’ils étaient uniquement des assassins, des violeurs. Et à la fin, les gens ont intégré cette narration, et ils ont peur des migrants."

"Ce qui se passe ici, c’est un épisode qui démontre de façon claire le racisme comme il se manifeste aujourd’hui en Italie, estime quant à elle Guia Gilardoni, chercheuse à l’Université catholique de Milan, spécialiste des migrations, dans le sens que nier le racisme fait partie du racisme italien. Et cela est l’une de ses grandes forces. Parce que dans notre pays, c’est très compliqué de voir le racisme existant de le reconnaître, et cela est une difficulté qui se note aussi dans les institutions. Et tant que nous ne serons pas en mesure de reconnaître le racisme, pas seulement quand il est visible, comme dans ce cas-ci, mais dans ses formes plus subtiles, nous ne pourrons pas le combattre."