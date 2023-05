Elections espagnoles : les fraises au cœur du débat ?

Les élections régionales et municipales se tiennent ce dimanche 28 mai dans toute l’Espagne. Un scrutin annoncé comme un test pour Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste. En plus des thèmes habituels débattus pendant la campagne, il y en a un qui s’est invité dans tous les débats : le changement climatique. Le pays fait face à une sécheresse historique qui met en péril sa production agricole et notamment celle des fraises que vous achetez en ce moment.