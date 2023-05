Elections en Turquie : une bagarre éclate dans un bureau de vote à Amsterdam

Les médias néerlandais ont diffusé lundi des images montrant de nombreux policiers, dont certains en tenue anti-émeute ou accompagnés de chiens, séparant les différentes parties. La bagarre, qui a éclaté peu avant la fermeture du bureau, a été déclenchée suite à une altercation entre représentants de partis adverses, selon la radiodiffusion publique néerlandaise NOS. "Il y a eu des cris, de la panique et du chaos", a déclaré un témoin cité par la NOS. Le calme est revenu quelques heures plus tard, selon la police et les médias locaux. Les parties en conflit n’ont pas été désignées par les autorités.