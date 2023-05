Élections en Turquie : Recep Tayyip Erdogan peine à convaincre les jeunes électeurs

Aussi loin que Cansu s’en souvienne, en Turquie, "c’est Recep Tayyip Erdogan qui décide depuis toujours". "Toujours", pour elle, cela veut dire 18 ans et 11 mois, son âge en ce début mai. Dès l’enfance, Cansu a associé le nom de Recep Tayyip Erdogan au visage d’un homme qui parle tous les jours à la télévision et dont tout le monde parle, quoi qu’il dise et quoi qu’on en pense. Un dirigeant omniprésent, omnipotent.

Le 14 mai, à la présidentielle et aux législatives, la jeune femme votera pour la première fois. Et comme si son esprit n’était pas assez confus, elle ne sait pas encore pour qui. "Dans mon cercle d’amis, on sait tous de qui on ne veut plus", raconte l’étudiante en architecture, sans citer le nom du président. "Mais c’est beaucoup plus dur de choisir, car aucun candidat ni aucun parti ne représentent la jeunesse. Quand j’y réfléchis, c’est le chaos dans ma tête", ajoute-t-elle dans un rire nerveux.