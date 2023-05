Élections en Turquie : pourquoi les Belgo-Turcs choisissent-ils majoritairement Erdogan ?

Les Turcs sont arrivés massivement en Belgique dans les années soixante comme "travailleurs invités". C’était une population pauvre, originaire d’Anatolie centrale et venue travailler dans le secteur de la construction et, bien sûr, des mines. Après les coups d’État militaire de 1971 et 1980, c’est un autre type d’immigration qui arrive : les réfugiés politiques, les Kurdes, les Arméniens, les Assyriens, les Araméens. Ils sont instruits, politisés, engagés.

Aujourd’hui, la diaspora turque majoritaire en Belgique est constituée des descendants, enfants et petits enfants des Turcs arrivés dans les années soixante. "Ce sont eux qui votent majoritairement pour Erdogan", explique Dogan Özgüden, journaliste exilé en Belgique depuis 50 ans. Les descendants des travailleurs pauvres ont gravi l’échelle sociale.