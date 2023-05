Elections en Turquie : plusieurs chefs d’État félicitent Erdogan pour sa victoire

Un peu plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi adressé un message au président turc. "Nous espérons un renforcement supplémentaire du partenariat stratégique pour le bien de nos deux pays ainsi que le renforcement de notre coopération pour la sécurité et la stabilité de l’Europe", a déclaré M. Zelensky sur Twitter. Selon les résultats portant sur plus de 98% des bulletins, publiés par l’agence officielle turque Anadolu, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 52,1% des suffrages contre 47,9% à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.