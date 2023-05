Elections en Turquie : malgré des sondages favorables, Erdogan peut-il encore perdre sa place ?

Si les analystes se prémunissent toujours d’une potentielle surprise, "raisonnablement on peut considérer qu’Erdogan s’achemine vers une victoire", estime Didier Billion, Directeur adjoint et spécialiste de la Turquie à l’IRIS, l’institut de relations internationales et stratégiques.

"Les dynamiques politiques qui sont issues d’un premier tour sont déterminantes pour le second tour, que ce soit en Turquie ou ailleurs", rappelle l’expert, alors les cinq points de pourcentages qui font la différence entre Erdogan et son adversaire donnent au président sortant une avance qui demeure confortable.

La longueur d’avance est davantage marquée par le scrutin législatif. La coalition entre l’AKP de Recep Tayyip Erdogan et les nationalistes du MHP semble recueillir la majorité absolue des sièges au parlement. Gouverner sera donc, de toute façon, difficile pour la coalition opposée. Erdogan et ses soutiens en sont conscients et la promesse de la stabilité politique, d’une continuité entre l’exécutif et le législatif, joue considérablement en la faveur du président sortant.