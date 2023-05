Élections en Turquie : les Turcs votent ce 14 mai lors d’un scrutin de tous les dangers pour Recep Tayyip Erdogan

Pour ce scrutin, Recep Tayyip Erdogan fait face à deux autres candidats : Sinan Ogan et Kemal Kiliçdaroglu. Ce dernier, membre du Parti républicain du peuple (CHP), est considéré comme son principal rival. Il a en effet été désigné comme candidat de l’opposition par six partis réunis en une alliance prônant des valeurs de démocratie et de respect des droits humains, destinée à faire tomber Recep Erdogan.

De son côté, le président actuel a essuyé plusieurs coups durs au cours de son dernier mandat, parmi lesquels une inflation record et des critiques concernant la lenteur de sa réaction face au tremblement de terre majeur qui a secoué une grande partie de la Turquie à la fin du mois de février.

En plus de leur futur président, les 64 millions de votants devront également élire 600 députés. Si aucun candidat présidentiel n’obtient plus de 50% des voix lors du vote, un second tour entre les deux adversaires les plus populaires sera organisé le 28 mai.