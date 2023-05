Élections en Turquie : les oignons pourraient-ils causer la défaite d’Erdogan ?

L’hypothèse selon laquelle l’oignon pourrait causer la perte d’Erdogan n’est donc pas si absurde.

Le président turc Erdogan se vantait d’avoir créé une classe moyenne en Turquie. Mais cette classe moyenne s’est largement paupérisée. Et les inégalités se sont creusées informe encore Ahmet Insel : "Vous pouvez très bien voir des magasins qui continuent à vendre des biens de luxe dans les quartiers chics d’Istanbul. En même temps, si vous allez dans les marchés de quartiers, vous verrez les gens désormais, notamment pour les fruits et légumes, acheter des oignons, des tomates, à l’unité. Ce qui n’était jamais vu en Turquie. Il y a une abondance en produits agricoles et dans la culture dans laquelle j’ai grandi où on ne demande pas à un vendeur de légumes 'donnez-moi une tomate', mais un kilo de tomates, pas une tomate ou un oignon. On demande de l’ail mais pas pour les pommes de terre, les tomates, les oignons et pour la viande et le fromage, c’est encore plus grave".

L’économie turque prend donc l’eau de toutes parts. Sans oublier le chômage qui touche 20% de la population ou les loyers qui ont énormément augmenté.