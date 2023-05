Élections en Turquie : les habitants de la région la plus touchée par le séisme sanctionneront-ils Erdogan ?

Si par exemple, des famille sinistrées du tremblement de terre, vivant dans des campements de réfugiés de la municipalité de Mersin, comptent toujours donner leur confiance à Erdogan, à l’opposé, la colère pousse les victimes d’Antakya à se politiser plus radicalement que par le passé. Même s’il reste des fidèles au président Erdogan malgré les circonstances, ils font figure d’exception. La ville soutenait déjà le candidat de l’opposition, la plupart attendent ces élections pour donner leur voix afin qu’elle soit entendue. Sur le terrain, l’avocat Garip Erhan Biner est engagé dans une fastidieuse collecte de preuves. Avec ses collègues du barreau du Hatay, il recense parmi les décombres les matériaux ne correspondant pas aux normes antisismiques.

Ma colère n’a fait qu’augmenter depuis ce tremblement de terre, j’attends le jour des élections avec impatience.

"Les habitants de la région se sont encore plus politisés après le tremblement de terre, ils sont en colère contre le gouvernement. Antakya était déjà une ville de l’opposition, mais ce séisme nous a fait réaliser beaucoup de choses. Les équipes de recherches, de sauvetage et du croissant rouge, sont arrivées trois jours après la catastrophe. Aucune équipe n’a atteint les zones périphériques avant le cinquième ou le sixième jour. Les gens ne l’oublieront pas. D’autre part, la plupart des bâtiments détruits appartenaient à des hommes d’affaires proches du gouvernement. Ces constructions illégales auraient dû être identifiées et démolies par l’état. Au lieu de cela, le gouvernement a proposé contre payement de régulariser les bâtiments. Une seule secousse et tous ces bâtiments se sont effondrés. Les gens ne pardonneront pas cela non plus. Tous ceux qui vivent avec cette colère et cette douleur attendent les élections".