Elections en Turquie : la victoire d’Erdogan chez les Turcs d’Allemagne suscite un malaise dans le monde politique

Une partie importante des immigrés turcs arrivés en Allemagne de l’Ouest dans les années 1960 et 1970, les "Gastarbeiter" ("travailleurs invités"), venaient de régions de tradition "en grande partie religieuse, conservatrice et nationaliste", explique-t-il à l’AFP. "Leur installation dans des quartiers ouvriers en Allemagne pendant des décennies a transmis au fil des générations leur attachement à ces traditions, qu’ils ont conservées comme protection contre l’aliénation et la perte d’identité", poursuit Caner Aver. Les Turcs d’Allemagne ont en outre tendance à s’informer via des chaînes turques liées à Erdogan et, donc, selon Caner Aver, "souvent non critiques". Et ceux qui pencheraient plutôt pour les opposants sociaux-démocrates du CHP ont souvent renoncé à leur citoyenneté turque pour devenir allemands, contrairement aux sympathisants de l’AKP d’Erdogan. Des électeurs turcs d’Allemagne auraient aussi, selon l’expert, une vision biaisée, façonnée lors de "séjours temporaires", de leur pays d’origine et sa supposée "modernisation" au fil du déjà long règne d’Erdogan. "Erdogan représente de surcroît pour eux un homme d’État fort, capable de s’imposer sur la scène internationale, dont ils peuvent être fiers et qui leur offre une attache émotionnelle qu’ils n’ont pas en Allemagne", où ils sont susceptibles d’être victimes de racisme et de discriminations, décrypte Caner Aver.

(...) si l’on ne crée pas un débouché affectif pour les citoyens turcs d’Allemagne, il ne faut pas s’étonner qu’Erdogan comble ce vide