Elections en Turquie : la question du foulard s’invite dans le débat politique

Ce dimanche, la Turquie vote pour renouveler son parlement et élire son président. Le président actuel Recep Tayyip Erdogan est en difficulté dans les sondages face à Kemal Kiliçdaroglu, candidat de l’opposition.

Le président sortant, destiné par son père à une carrière d’imam, est fortement imprégné d’un islam conservateur qui plaît à son électorat. Selon lui, la famille est menacée par les mouvements d’émancipation des femmes et les LGBTQ +. Aussi, Recep Tayyip Erdogan met en avant les valeurs de la maternité et en 2013 a autorisé les femmes à porter le foulard à l’université et dans la fonction publique.

Face à lui, Kemal Kiliçdaroglu, candidat de l’alliance de l’opposition, assume une image très laïque, celle de l’héritage du père de la Turquie moderne Mustafa Kemal Atatürk, tout en offrant des gages à l’électorat conservateur en promettant une loi autorisant le foulard, une idée saisie au vol par son rival : le président Erdogan propose un référendum pour amender la constitution pour y inscrire le droit à porter le voile. Un débat qui éclipse les autres droits des femmes : avortement, contraception, divorce…

Des féminicides plus cruels

En Turquie, le statut des femmes a longtemps été un des plus enviables du monde musulman. Le droit de vote leur a ainsi été accordé dès 1934, soit 14 ans avant les femmes belges. Mais la République turque n’est pas pour autant devenue un paradis pour les femmes.

Selon Dilbert Sünnetçioğlu, militante féministe et représentante de la plateforme "Stop féminicide", leurs droits auraient même régressé depuis l’accession au pouvoir du président Erdogan, il y a 20 ans. Signe de cette régression, le retrait de la Turquie en 2021 de la convention d’Istanbul qui protège les femmes de la violence domestique : "En se retirant de la convention d’Istanbul, la Turquie a encouragé les criminels et les hommes. A partir de ce moment-là, les féminicides sont devenus encore plus cruels, ils se sont multipliés et les corps des femmes ont été encore plus mutilés."

Ce constat reste cependant difficile à prouver car il n’existe en Turquie aucun recensement officiel des féminicides. Une preuve supplémentaire, affirme notre interlocutrice, que l’actuel président islamo-conservateur n’a aucune intention de défendre la cause des femmes.

Erdogan, héros des femmes voilées

Mais ce point de vue est loin d’être partagé par l’ensemble des femmes turques pour les plus conservatrices d’entre elles, Erdogan est même perçu comme un héros. Et elles ont bien l’intention de le soutenir une fois de plus pour ces élections.

Dans cette association féminine créée par la propre fille du président turc, on considère d’ailleurs que l’arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs il y a 20 ans, a fait progresser la cause des femmes musulmanes.