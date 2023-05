Elections en Turquie : Kiliçdaroglu appelle les Turcs "à voter pour se débarrasser d'un régime autoritaire"

Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, donné favori de ce second tour inédit, a voté une poignée de secondes plus tard dans son quartier d'Usküdar, sur la rive asiatique d'Istanbul, accompagné de son épouse Emine et sous les yeux d'une foule importante.

"Aucun pays au monde ne connaît des taux de participation de 90%, la Turquie les a presque atteints. Je demande à mes concitoyens de venir voter sans faiblir", a déclaré le chef de l'Etat. Selon M. Erdogan, avec seulement deux candidats en lice, le vote "sera conclu rapidement".

Au premier tour le taux de participation avait atteint 87% des inscrits.