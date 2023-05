Elections en Turquie : Kemal Kiliçdaroglu promet de mettre fin au régime autoritaire

Une semaine avant les élections présidentielles cruciales en Turquie, l’opposition a rassemblé des dizaines de milliers de partisans à Istanbul samedi. "Vous allez remplacer un gouvernement autoritaire par des moyens démocratiques", a crié le candidat de l’opposition Kemal Kiliçdaroglu à la foule.

"Nous n’allons pas laisser la république turque entre les mains d’un seul homme", a ajouté M. Kiliçdaroglu. Le candidat commun de six partis d’opposition devance de peu le président Recep Tayyip Erdogan dans les sondages. Il a promis de rétablir l’État de droit. Un nouveau gouvernement en Turquie serait également "un cadeau pour la politique mondiale", a enchéri M. Kiliçdaroğlu.

Les rassemblements électoraux à Istanbul sont traditionnellement les plus importants et les plus symboliques de l’histoire de la Turquie. Dimanche, c’est au tour de M. Erdogan lui-même de s’adresser à ses partisans dans la métropole.