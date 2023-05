Élections en Turquie : Erdogan passe sous la barre des 50%, un second tour le 28 mai de plus en plus probable

À noter également que, durant la soirée électorale, l’un des quotidiens les plus connus du pays a été la cible d’une cyberattaque. Le site web du journal à grand tirage Sözcü, considéré comme plus proche du camp de l’opposition, n’était en effet pas accessible dimanche soir. Avant ces élections présidentielle et législatives historiques, les observateurs avaient mis en garde contre les attaques visant les médias indépendants dans le pays.