Elections en Thaïlande : l’homme d’affaires Srettha Thavisin désigné Premier ministre

La candidature de son chef de file Pita Limjaroenrat (42 ans), coqueluche des nouvelles générations, avait été rejetée par le Parlement en juillet dernier. Srettha présente un profil plus consensuel que Pita, dont le projet de réformer la loi réprimant durement le crime de lèse-majesté a soudé le bloc militaro-royaliste contre lui. Le nouveau chef du gouvernement a promis de ne pas y toucher. L’homme d’affaires, qui a étudié aux Etats-unis, a mis en avant son expérience dans les affaires à la tête de l’entreprise Sansiri, pour défendre son programme économique pour réduire la pauvreté et les inégalités, parmi les plus élevées en Asie. La deuxième économie d’Asie du Sud-Est, en manque de réformes structurelles, affiche un taux de croissance inférieur à ses voisins indonésiens et vietnamiens.