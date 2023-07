Elections en RDC : la Céni prolonge d’une semaine le dépôt de candidatures pour les députés nationaux

Près peu de candidats se sont en effet présentés aux bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC), dont 171 au total ont été ouverts sur l’ensemble du territoire de l’immense RDC - 77 fois la Belgique. La Céni a annoncé sa décision après une réunion de sa plénière ce samedi, date limite initialement fixée pour cette opération de dépôts des candidatures, prévue du 26 juin au 15 juillet. Au cours des deux premières semaines, les BRTC n’ont guère connu d’engouement, plusieurs partis et regroupements harmonisaient encore leurs listes en attendant la dernière semaine pour le dépôt. La centrale électorale a reconnu que les candidats font face aux défis de constitution de leurs dossiers de candidatures, les difficultés logistiques, des programmes de vol et transmission des preuves de paiement des frais de dépôt de candidature.