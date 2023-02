Élections en RDC : l'enregistrement des électeurs congolais de Belgique prolongé jusqu'au 10 mars

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) congolaise, chargée d'organiser les élections générales prévues en fin d'année en République démocratique du Congo (RDC), a prolongé jusqu'au 10 mars l'opération d'enregistrement des électeurs potentiels qui devait se terminer ce jeudi dans les locaux de l'ambassade à Bruxelles, a-t-on appris auprès de l'ambassade.

La vaste opération d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs pour les scrutins présidentiel, législatif et provinciaux fixés au 20 décembre prochain a débuté à la veille de la Noël en RDC-même et devait se dérouler en trois phases, d'ouest en est, en couvrant à chaque fois une "aire opérationnelle" (AO).

L'opération devait durer un mois, mais elle a été marquée par de nombreux dysfonctionnements (nombre insuffisant de machines, mauvaise qualité des photos sur les cartes délivrées, ouverture tardive des bureaux, voire inexistence de certains centres, ...), contraignant la Céni à la prolonger, au départ de 25 jours, jusqu'au 17 février. Mais la Commission a annoncé la semaine dernière que "compte tenu des difficultés de fonctionnement rencontrées (…) dans certains centres d'inscription (de l'AO1), une période de rattrapage leur sera accordée selon les cas".

À l'étranger, les ressortissants congolais vivant dans cinq pays (Afrique du Sud, Belgique, France, Canada et Etats-Unis), ont la possibilité de s'inscrire comme électeurs - ce qui est une première. La Céni a ouvert le 25 janvier dernier des bureaux dans les ambassades congolaises dans ces cinq pays. Ils devaient fermer ce 23 février. Mais celui de Bruxelles - la deuxième aire opérationnelle englobe la Belgique - restera ouvert jusqu'au 10 mars, a indiqué l'ambassade à l'agence Belga.