Elections en Pologne : le droit à l’avortement pourrait changer la donne

Le téléphone sonne une dizaine de fois par jour dans le bureau d’Alexandra. De l’autre côté de la ligne, des Polonaises en détresse face à une grossesse non désirée qui ne savent plus vers qui se tourner. Le planning familial de Federa, situé en plein cœur de Varsovie, tente de les assister. Ce dimanche, les Polonais votent. L’accès à l’avortement sera un enjeu central du scrutin.

"Les femmes nous appellent en cas de grossesse non souhaitée. Elles veulent avorter mais ne savent pas comment le faire. On leur explique qu’elles peuvent commander des pilules abortives à l’étranger. On leur donne le nom des organisations qu’elles peuvent contacter à l’extérieur de la Pologne. Certaines nous appellent aussi après avoir pris une pilule. Elles veulent savoir si ce qu’elles ressentent est normal. S’il y a des hémorragies ou autre, on les informe qu’il faut aller à l’hôpital. Mais en général, cela se passe sans complication. La méthode est sûre. Elle est recommandée par l’Organisation mondiale de la santé", détaille Alexandra, membre de la Fondation polonaise pour les femmes et pour la planification familiale (Federa).

Depuis deux ans, il n’est plus possible d’avorter en Pologne sauf en cas de viol ou de danger pour la mère. Même lorsque l’avortement est permis, certains médecins hésitent à intervenir. Ils craignent la loi. En cas d’avortement jugé illégal, ils risquent 3 ans de prison.

"Depuis que le tribunal constitutionnel a interdit l’avortement quand il y a malformation du fœtus, les femmes ont commencé à mourir plus souvent dans les hôpitaux. Il y a eu 6 morts. Certains médecins attendent que le fœtus soit mort avant d’intervenir. Cette loi n’a pas de raison d’être. Nous devrions avoir la possibilité d’interrompre nos grossesses", déplore Alexandra.