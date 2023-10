Elections en Pologne : l’opposition se dit prête à prendre le pouvoir "à tout moment"

"Les partis démocratiques vainqueurs sont en contact permanent et sont prêts à assumer la responsabilité de gouverner le pays à tout moment", a déclaré Donald Tusk dans une vidéo publiée sur X (ancien Twitter), appelant le président du pays "à prendre des décisions énergiques et rapides". Suite à l’annonce officielle des résultats, c’est au président polonais Andrzej Duda que revient de convoquer la première réunion du nouveau Parlement, dans un délai maximum de trente jours, et de charger une personne de la mission de former le nouveau gouvernement. La loi polonaise ne définit pas qui cela doit être. Le chef de l’État aura le choix entre un candidat de la principale formation représentée dans le nouveau Parlement – en l’occurrence le PiS dont il est proche mais qui semble n’avoir aucune chance de constituer une coalition majoritaire – ou bien quelqu’un de l’opposition qui clame d’ores et déjà sa volonté de monter un gouvernement coalisé.