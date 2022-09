Elections en Italie : le grenier du pays souffre de la sécheresse

"Vous voyez, ça, c'est un épi de riz. Dans une récolte normale, il n'est pas comme ça. On voit qu'il n'est même pas formé. Il est arrivé à cette hauteur, il a germé et quand il n'a plus eu d'eau, il est mort."

Et il n'y a plus de grain.

"Oui, des récoltes entières… mortes."

Cette partie de son champ, Fabrizio ne va pas la moissonner. Une perte sèche, si l'on puit dire. L'autre partie donnera, elle, des grains de plus petite taille.

"Le riz qu'on a pu sauver c'était en réduisant l'eau, en faisant des tournantes d'arrosage. On a réussi à le porter à maturation, mais la qualité n'est pas celle de l'année dernière. Le grain sera plus petit… et le rendement aussi. D'habitude, pour 100 kilos récoltés, on obtient entre 50 et 60 kilos de riz blanc. Cette année, ce ne sera que 40 ou même 30 kilos…"