Elections en Italie : le climat, grand absent des débats politiques

Il n’a pas plu pendant plusieurs mois et les conséquences sont bien visibles dans les champs de Claudia Guidi, productrice de soja, maïs, blé, fruits et noix. "Il y a des champs qu’on a décidé d’abandonner, par manque d’eau. On a choisi les champs qu’on continuait d’arroser", dit-elle face à ses cultures. Cela fait 4 générations que sa famille cultive ces terres. "En 4 générations, on n’a jamais vécu une situation pareille. Ici, on est proche de la mer Adriatique. A cause du niveau particulièrement bas du Pô, l’eau salée de la mer s’est infiltrée dans les terres et les champs sur 40 kilomètres cet été. Le sel, c’est très mauvais pour la fertilité des sols. Donc le peu d’eau dont on disposait était inutilisable pour arroser nos terres."