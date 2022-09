Élections en Italie : la coalition des droites va-t-elle accoucher d’un gouvernement stable ? Rien n’est moins sûr

Qui sera à la tête du prochain gouvernement italien ? La réponse est simple selon Luca Tomini : ce sera Giorgia Meloni. "Il y a à ce sujet-là un accord qui a été conclu bien avant les élections entre Fratelli d’Italia, Forza Italia et la Lega. Ce qui va faire l’objet de négociations, c’est la répartition des ministères entre les différents partis, mais la marge de manœuvre des partis de Berlusconi (Forza Italia) et Salvini (La Lega) n’est pas énorme, parce qu’il y a une grande gagnante, Giorgia Meloni qui aura donc un pouvoir assez important dans les décisions, alors que la Lega fait partie des perdants de cette élection, et Salvini aussi".

De quoi susciter d’éventuelles tensions entre les partenaires ? "Nous sommes certains de bien gouverner, et ce bon gouvernement sera la meilleure garantie de cohésion pour le centre droit, je prévois un futur serein" a dit ce lundi Giovanni Donzelli, l’un des responsables de Fratelli d’Italia. Et le leader de la Lega, Matteo Salvini, semble aller exactement dans le même sens : "Je m’attends à ce que, pendant au moins cinq ans, nous allions de l’avant sans aucun changement".

Mais à écouter Federico Santopinto, diplômé de l’Université de Florence en Sciences politiques et directeur de recherche à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), ce n’est pas forcément aussi simple. À ses yeux, cette coalition pourrait même imploser dans les prochains mois : "C’est fort possible", a-t-il dit ce matin sur La Première.

Les centristes, qu’ils soient dans une coalition de gauche ou de droite, ne rêvent que du bon moment pour faire tomber le gouvernement en place.

"Il faudra voir les résultats du parti de Silvio Berlusconi (Forza Italia), parce que c’est un parti qui se positionne au centre de l’échiquier politique, qui se veut européiste, qui veut appartenir au PPE (Parti Populaire européen), et qui n’accepterait donc pas une politique antieuropéenne ou une politique trop extrême. Or il est fort probable que si la coalition menée par Giorgia Meloni dépend des votes parlementaires centristes, elle pourrait tomber dans quelques mois ou dans une petite année. On doit en effet voir ce qui va se passer sur les marchés financiers, il pourrait y avoir un mouvement de spéculation qui pourrait mettre la dette italienne en difficulté, la situation économique de l’Italie en difficulté, ce que l’on a déjà vu, donc un certain chaos politique. Et donc, les centristes, qu’ils soient dans une coalition de gauche ou de droite, ne rêvent que du bon moment pour faire tomber le gouvernement en place et créer un autre gouvernement du style Draghi, c’est-à-dire un gouvernement institutionnel avec tout le monde dedans, qui puisse permettre de stabiliser la situation".