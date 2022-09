Elections en Italie : à la rencontre des jeunes Italiens

A la veille des élections générales qui se tiendront en Italie dimanche prochain, focus aujourd’hui sur une partie de la jeunesse dans ce pays. Une jeunesse qui se fait rare, car la natalité est en chute constante. Et les jeunes Italiens sont de plus en plus tentés de délaisser leur pays. Celles et ceux qui en ont l’opportunité s’expatrient. Ainsi, en dix ans, ils sont plus d’un million à avoir tenté leur chance à l’étranger. Et contrairement à d’autres vagues d’émigration qu’a connues l’Italie, la plupart des candidats à l’exil sont à présent diplômés.

Portraits croisés, à travers plusieurs villes de la péninsule.