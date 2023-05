Élections en Grèce : les jeunes, réservoir important de voix ce dimanche, se sentent ignorés par les politiques

Les élections législatives se tiennent ce dimanche en Grèce. Le Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, du parti Nouvelle-Démocratie (ND), va-t-il obtenir suffisamment de votes pour un second mandat ou verra-t-on le retour de la gauche Syriza menée par Alexis Tsipras ? À ce stade, aucun parti ne semble en mesure d’obtenir la majorité absolue, ce qui devrait ouvrir la voie à des tractations difficiles en vue de former une coalition, voire à un second scrutin, probablement début juillet.

Dans ce contexte, le vote des jeunes constitue un enjeu important. Les 17-29 ans représentent un important réservoir de voix. Beaucoup n’ont connu que l’austérité imposée par l’Europe, des salaires très bas, et un gouvernement de droite qui a muselé la liberté de la presse, et la contestation dans les universités.

Ces jeunes grecs se sentent complètement ignorés par la classe politique.