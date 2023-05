Elections en Grèce : le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis part favori

Depuis des mois, les sondages accordent une avance confortable au dirigeant conservateur de Nouvelle-Démocratie (ND), entre 5 et 7 points. La Nouvelle démocratie est ainsi créditée de 32,7% des intentions de vote et Syriza de 26%, selon un sondage de la société Arco publié jeudi. En troisième position, le parti socialiste Pasok-Kinal pourrait récolter 8,3% des suffrages.

Mais un tel score pour la droite ne lui permettrait pas de gouverner seule. Or Kyriakos Mitsotakis a exclu de former une coalition, dans un pays dont la culture politique ne repose pas sur le compromis.

En cas d’impossibilité de former un gouvernement, ce que nombre d’analystes prédisent, un nouveau scrutin devra être convoqué fin juin ou début juillet.