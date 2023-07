Élections en Espagne : Pedro Sánchez, l’homme politique qui n’en finit pas de rebondir

Les élections générales anticipées ont été annoncées par l’actuel chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez, au lendemain de la défaite de la gauche aux élections locales et régionales du 28 mai dernier. "Tout le monde a été surpris, parce que ces élections ont lieu pendant les vacances. Je pense que ça a fort frappé ses amis et ses ennemis […] Là, il a réussi son pari", analyse Barbara De Cock, professeur à l’UCLouvain en linguistique espagnole et spécialiste du discours politique.

Elle ajoute que "c’est effectivement une personne qui, à la fois à l’intérieur de son parti, mais aussi comme Premier ministre, semble parfois politiquement finie, mais qui semble revenir. Il a vu à plusieurs reprises des opportunités pour se relancer".