Elections en Espagne : le réchauffement climatique est peu présent dans la campagne électorale

Comme d’autres pays du sud de l’Europe, l’Espagne fait face à une importante vague de chaleur et c’est dans ce contexte particulier que les Espagnols vont se rendre aux urnes dimanche pour des élections générales. La canicule peut-elle avoir un effet sur la participation ?

Le choix de la date du 23 juillet pour ce scrutin a été très critiqué par l’opposition de droite, à cause de la chaleur forcément et des vacances. Mais selon le consultant en stratégie politique Marc Cases, ces très hautes températures ne vont pas avoir de conséquences sur la participation : "Je ne sais pas si la participation sera plus faible ; si les gens veulent voter, ils iront voter. L’argument selon lequel il ferait trop chaud pour aller voter un 23 juillet, c’est le même argument que, si on est en train de déjeuner avec des copains un dimanche d’avril et qu’on n’a pas envie d’aller voter".

L’Espagne est en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique et pourtant le sujet est peu abordé pendant cette campagne. Les principales formations n’en n’ont pas beaucoup parlé, en Espagne il n’y a pas de parti écologiste. La coalition de gauche au pouvoir est sensibilisée au sujet et travaille sur la transition écologique. Grâce à son soleil et son vent, l’Espagne produit chaque fois plus d’énergie renouvelable, et elle veut devenir aussi le premier pays producteur d’hydrogène vert. Mais pendant cette campagne le socialiste Pedro Sanchez s’est limité à défendre son bilan et une transition écologique, sans formuler de mesures très concrètes. Son allié plus à gauche Sumar défend une accélération de la transition écologique.