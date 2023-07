Elections en Espagne : l’enjeu catalan au cœur de la campagne

Les Espagnols sont appelés aux urnes dimanche pour des élections générales qui pourraient mettre fin à cinq années de gouvernement de gauche. Malgré un bon bilan économique, le socialiste Pedro Sanchez, Premier ministre sortant, est en difficulté dans les sondages. Et c’est encore une fois le dossier catalan qui joue un rôle crucial dans ce scrutin.

Dans le centre-ville de Barcelone, on aperçoit encore quelques drapeaux indépendantistes accrochés aux balcons des immeubles, mais la majorité a disparu. Six ans après un référendum controversé et une tentative ratée d’indépendance, la capitale catalane a retrouvé son calme. Les manifestations violentes de l’automne 2019 et les blocages en réaction aux condamnations à de lourdes peines de prison contre les leaders catalans ne sont plus qu’un lointain souvenir. L’adhésion à l’indépendance n’a jamais été aussi basse depuis 10 ans les sondages : 42% des Catalans y sont favorables contre 52% qui y sont hostiles.