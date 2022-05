Élections en Colombie : la polarisation politique se poursuit en Amérique latine

Des candidats charismatiques aux pieds d’argile

À gauche, on voit ainsi apparaître une nouvelle génération de candidats issus des mouvements sociaux et de la société civile. En Colombie, Gustavo Petro a choisi comme candidate à la vice-présidence Francia Marquez, une Afro-Colombienne militante des droits humains et de la préservation de l’environnement. Le nouveau président chilien, Gabriel Boric, est lui issu des mouvements étudiants. À droite, ce sont plutôt des personnalités issues du monde de l’entreprise ou du monde judiciaire qui émergent.

"Le point commun de toutes ces nouvelles figures politiques, c’est qu’elles ne disposent pas d’un parti fort pour les soutenir, précise encore Frédéric Louault. On assiste donc de plus en plus fréquemment à l’élection d’un président qui doit ensuite gouverner sans majorité au Congrès. Cette marge de manœuvre restreinte les oblige à faire des concessions pour gouverner, ce qui pèse sur la stabilité des Etats. Au Pérou, Castillo dispose de moins de 15% des sièges au parlement. Au Chili, Boric n’a que 25% des sièges et sa promesse de faire voter nouvelle Constitution s’annonce donc difficile. Au Brésil, Bolsonaro ne dispose même plus de parti politique et il doit procéder à des "achats parlementaires" pour faire passer des projets. Cette réalité s’est généralisée sur tout le continent."

Jair Bolsonaro briguera un nouveau mandat au mois d’octobre. Face à lui, il devrait retrouver le candidat de la gauche radicale, l’ex-président Lula (2003-2011), déjà candidat en 1989, leader historique du Parti des travailleurs (PT) et dont la longévité fait presque figure d’anomalie en Amérique latine aujourd’hui.