Elections en Australie : les bureaux de vote ouvrent, vers une victoire des travaillistes ?

Dans un pays marqué par des inondations, des incendies et des sécheresses de plus en plus graves, les travaillistes promettent de faire davantage pour l’environnement.

M. Morrison soutient les industries du charbon et du gaz, et a résisté aux appels mondiaux en faveur d’une réduction des émissions de carbone hormis l’engagement actuel de -28% d'ici 2030.

Il s’est vanté des nouvelles données montrant que le taux de chômage australien est tombé à 3,9% en avril, son niveau le plus bas en 48 ans, comme d’une "réussite extraordinaire" qui montre que son plan fonctionne.

Anthony Albanese, 57 ans, est un homme du peuple, élevé dans un logement social de Sydney par une mère célibataire. Il a promis une action ferme contre la corruption, après l’échec du gouvernement Morrison à mettre en place un gendarme fédéral anticorruption.