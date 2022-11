Élections de mi-mandat aux États-Unis : les ravages du changement climatique n’ébranlent pas les convictions en Floride.

De plus en plus de familles choisissent de s’installer dans les quartiers construits sur un terrain plus élevé. A une demi-heure de route de Miami Beach est perché Little Haiti, un quartier historiquement à faible revenu, peuplé par des minorités haïtiennes.

Ce nouvel engouement pour les hauteurs y a fait grimper les loyers. Beaucoup d’habitants ont dû quitter leur quartier. Les sociologues parlent de "gentrification climatique".

Dr Mai Christian est propriétaire d’une maison depuis plus de 40 ans. Elle est harcelée par les promoteurs immobiliers : "Ils ont fait exploser mon téléphone", dit-elle. "Maintenant, on essaye de nous faire partir d’ici. Les gens de Miami Beach ont vu ce qui s’est passé à Fort Myers, avec les inondations. Ils viennent ici. Les compagnies d’assurances débarquent, et nous font payer plus cher les polices d’assurance. L’assurance de maison est passée de 2000 à 11.000 dollars !"