Élections de mi-mandat aux États-Unis : les candidats célèbres, une stratégie bien rôdée du parti républicain

En Pennsylvanie tout d’abord, le docteur Mehmet Oz, chirurgien cardiaque mais surtout star de télévision, tentera de se défaire dans un scrutin très serré de John Fetterman, un candidat démocrate atypique : ancien maire d’une petite ville ouvrière aux abords de Pittsburgh, il désire rester fidèle à sa philosophie de politicien accessible. Élu lieutenant-gouverneur en 2017, soit le deuxième poste le plus important de l’État, il déambule de meeting en apparition télévisuelle le plus souvent en short et en sweatshirt à capuche. Victime d’un AVC en mai, il est régulièrement moqué par son opposant, quinze ans plus âge que lui, pour sa faible forme physique.