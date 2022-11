Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : le phénomène Ron DeSantis en Floride

C’est anti-establishment, opposé aux médias, anti-élite, il se présente comme un homme du peuple. Sa présence auprès de la population, après l’ouragan qui a ravagé le sud-ouest de la Floride, l’a rendu encore plus populaire. C’est aussi un ancien protégé de Donald Trump, ancien parce qu’il est devenu son rival. Le seul qui pourrait affronter Donald Trump aux primaires républicaines.

Un suiveur qui tente de se démarquer

Pour Gregory Koger, professeur en sciences politiques à l’université de Miami, si les deux républicains s’affrontaient aux primaires, les résultats seraient serrés : "S’il y avait une élection qui mettait Donald Trump face à Ron DeSantis, aux primaires républicaines, ils seraient très proches. Je ne peux pas imaginer qu’à la fin DeSantis l’emporterait mais ils seraient très proches, plus que dans un autre état. En Floride, il y a une loyauté personnelle à Donald Trump, qui existe aussi dans d’autres états. Mais spécialement en Floride, Ron DeSantis essaye de construire sa propre marque, bien distincte, tout en étant loyal à Trump. Ce n’est pas que Trump représente quelque chose de différent, c’est qu’il était là en premier, et qu’il a sa façon personnelle de rassembler beaucoup de gens. Basée sur son statut, en tant que célébrité, et qu’il a été le premier à s’occuper de l’establishment politique comme il l’entendait lui."

"Ron De Santis est un suiveur, qui veut se montrer plus compétent, qui s’exprime mieux, mais ça reste un suiveur. Un suiveur dans le sens : faire quelque chose que Trump a fait en premier. Mais qui le fait mieux. S’il faisait sa campagne contre Trump, il dirait je partage les mêmes positions, je suis simplement meilleur… "

Pas sûr donc qu’il pourrait l’emporter, parce que l’ancrage de Trump, ici en Floride est très fort. Beaucoup de Floridiens voient Trump président et DeSantis vice-président. Ou DeSantis, rester gouverneur…

Soulignons, que 7 membres du parti des Proud Boys, le groupe d’extrême droite aux Etats-Unis, qui a mené l’assaut contre le capitole sont membres du comité exécutif du parti républicain de Miami.