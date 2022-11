Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : en Pennsylvanie, comme ailleurs, l’avortement au coeur de la bataille

Ce mardi 8 novembre, aux Etats-Unis, auront lieu les élections de mi-mandat. Elles sont décisives pour l’avenir du pays. Les démocrates veulent faire du droit à l’avortement un enjeu central de la campagne. Depuis que la Cour suprême a annulé l’arrêt Roe v. Wade, ce droit est remis en questions dans de nombreux Etats républicains. C’est le cas en Pennsylvanie.

Ici, l’avortement est encore permis. Dans un centre médical de Pittsburgh, Sara Dixon, représentante de Planned Parenthood Pennsylvania Advocates, raconte même qu’il n’y a jamais eu autant de patientes : des femmes venues d’état voisin où le droit à l’avortement a été interdit ou restreint. "Depuis la fin de Roe, raconte-t-elle, nous avons reçu beaucoup de patientes d’Ohio, de Virginie Occidentale ou même du Texas. Les cliniques du côté ouest de l’Etat sont les plus concernées."

Mais devant le centre, pancarte au cou, chapelet à la main Susan, militante anti-avortement prie. " Nous sommes ici pour prier pour les mères qui seraient en train de considérer l’idée de se faire avorter ou pour celles qui le font ", explique-t-elle. Elle et d’autres militants pro-life se relaient toutes les deux heures devant l’établissement.

Le candidat républicain anti-avortement, même en cas de viol

" Je donne ces prospectus aux femmes, affirme Katy, l’une d’entre elles. Je m’assure que toutes les personnes qui entrent savent qu’elles ont plusieurs options. "

Ces militantes anti-avortement pourraient bien bénéficier d’un soutien de poids si le gouverneur de l’état devenait républicain : le candidat Doug Mastriano s’oppose à l’avortement même en cas de viol ou de danger pour la mère.

Je fais partie de la génération qui s’est battue pour le droit à l’avortement. On s’est battu comme des lionnes pour l’obtenir.

Dans un bureau démocrate, Denise, volontaire, raconte que c’est ce qui l’a poussée à s’engager : " Je fais partie de la génération qui s’est battue pour le droit à l’avortement. On s’est battu comme des lionnes pour l’obtenir. C’est très important pour moi que les générations futures aient le choix. "

Dans cet Etat pivot, chaque vote compte. Pour les démocrates, aucun ne doit tomber du côté des anti-avortement. Susan, autre volontaire, passe sa journée au téléphone pour mobiliser les électeurs : " On appelle des gens qui sont démocrates et qui n’ont pas voté aux dernières élections de mi-mandat. L’idée est de leur faire comprendre à quel point c’est important de voter et qu’on ne peut pas supposer que tout va bien se passer. "

Inflation

La détermination est la même du côté républicain. Carrie Delrosso, une députée locale, fait du porte à porte. "Le jour où je gagnerai. Je serai une bonne personne et je vous aiderai." Cette candidate au grand sourire est venue conquérir le quartier qui a voté démocrate il y a quatre ans.

Elle s’oppose à l’accès à l’avortement, mais elle balaie vite le sujet : pour elle, le vrai enjeu de ces élections, c’est l’inflation. " J’ai trois enfants, dit-elle, les prix des courses ont triplé, Thanksgiving arrive. Une dinde coûte deux fois plus cher. Les gens le voient dans leur portefeuille. "

C’est la stratégie des républicains. Mettre en sourdine leur position sur l’avortement, conscients que cela pourrait leur coûter des voix. Depuis la décision de la cour suprême, les inscriptions sur les listes électorales chez les jeunes et les femmes sont en hausse, mais rien n’est gagné pour le parti de Biden dans cet Etat où tout peut encore basculer.