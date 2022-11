Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : comment la Floride a basculé dans le camp républicain

La Floride tendrait à ne plus être un "swing state", un Etat qui bascule de camp politique d’une élection à l’autre. Il semble que la Floride a pris un virage républicain lors de ces élections de mi-mandat. C’est tout simplement un raz-de-marée de couleur rouge, républicaine, qui a quasiment recouvert la Floride : le gouverneur, le sénateur, tous deux reconduisent leur mandat.

La Floride occupera 20 des 28 sièges de l’Etat à la chambre des Etats-Unis. C’est 4 en plus qu’en 2020… Déjà à l’époque, Donald Trump avait battu Joe Biden de plus de 3%. Depuis, c’est flagrant, les affiliations au parti républicain ont augmenté.

Les Républicains reviennent de loin, parce que lorsque Barack Obama a remporté la Floride en 2008, sa campagne – historique - avait attiré une vague de nouveaux électeurs démocrates. Les Démocrates enregistrés avaient creusé un écart avec les républicains. Depuis, cet écart a diminué. Et après les élections de 2020, le renversement s’est accéléré.

Comment expliquer cet engouement pour le parti républicain en Floride ?

Les républicains ont ciblé un électorat : les latinos. L’Etat de Floride regroupe la troisième plus grande concentration de latinos, derrière la Californie et le Texas. Le plus grand groupe de minorités, devant les Afro-Américains.

Leur vote est décisif… Et ça, les Républicains l’ont bien compris. Que ce soit le gouverneur Ron DeSantis, le sénateur Marco Rubio, ou Donald Trump qui est très implanté ici, au-delà du fait, qu’il a une villa à Palm Beach.

Tous font du matraquage politique, du lavage de cerveau. Ils dépensent plus de publicités en espagnol que les démocrates. Les meetings leur sont adressés. ​​​​​​