Élections communales J-1 an : L’ensemble du collège communal de Waimes quittera la politique

A Waimes, les prochaines élections communales, qui se dérouleront dans tout juste un an, vont marquer un tournant. Pas seulement parce que le bourgmestre Daniel Stoffels, à la tête de la commune depuis 12 ans, ne se représentera pas, mais parce que ce sera aussi le cas de l’ensemble des échevins et de la présidente du CPAS. Le futur collège communal sera donc inédit.

Le bourgmestre Daniel Stoffels l’avait préalablement annoncé, il s’arrêtera après deux mandats. L’échevin Lejoly avait aussi annoncé qu’il n’irait pas plus loin. Tous veulent profiter de la vie, et c’est aussi le cas de la présidente du CPAS.

Reste les plus jeunes membres du Collège : " Nous avons deux jeunes, notamment Raphaël Rosen, qui est notaire. Il grandit dans sa profession et il est normal qu’il doive aussi gérer sa vie privée. Notre échevine de l’Enseignement est logopède. Elle enseigne aussi en haute école à Liège et elle a deux enfants. Elle me dit clairement qu’elle n’a plus vu ses enfants grandir et qu’elle a choisi d’en profiter un peu, et je le comprends. Et notre dernier échevin nous dit que ses enfants sont à un âge où ça les intéresse aussi d’être plus ensemble donc il veut se rapprocher d’une vie familiale ", explique Daniel Stoffels.

Car bourgmestre ou échevin, c’est un boulot très chronophage. Mais qu’en pense la population waimeraise ? " Je trouve quand même que c’est dommage parce que c’était une très bonne équipe. Je pense que c’est grâce à eux que la commune a vraiment bougé ces dernières années, que ce soit en matière de tourisme ou d’urbanisme. Ça a fortement changé ", regrette un habitant. " Ça ne me pose aucun problème dans le sens où je trouve qu’ils ont bien fait leur travail. Les suivants le feront bien aussi. Je leur fais confiance ", estime une autre. " Pour moi ce n’est pas une bonne chose. On est un peu dans l’inconnue. D’un autre côté ça va peut-être rajeunir un peu les cadres ", estime un troisième.

Un conseiller communal, Stany Noël, ancien échevin, mène actuellement un groupe de réflexion pour les prochaines élections. Laurent Crasson, lui aussi conseiller et ancien échevin pourrait le rejoindre. Quant à l’actuelle opposition, elle dit ne vouloir fermer aucune porte.