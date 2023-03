Elections communales 2024 : les Bruxellois devraient pouvoir voter dans n’importe quel bureau de vote de leur commune

En Région bruxelloise, la " machine à voter " est devenue la règle depuis 1994. Lors des élections de 2012, un nouveau système informatique de vote avait été testé à Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert. Plus simple d’utilisation que la version précédente, ce système a été généralisé à toutes les communes bruxelloises pour les élections de 2018. Néanmoins, a estimé lundi le ministre Clerfayt dans un communiqué, il est encore possible de moderniser le processus électoral grâce à la numérisation de toute une série de procédures. C’est l’objectif du nouveau Code électoral communal bruxellois.